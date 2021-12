Barella: «Obiettivi? Seconda stella con l’Inter! Sarebbe conferma percorso»

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Dopo aver parlato del rinnovo (qui la prima parte) il calciatore sardo ha parlato dei suoi obiettivi stagionali con i nerazzurri

FIDUCIA − Barella parla a proposito degli obiettivi dell’Inter, focalizzandosi anche sui suoi obiettivi personali per il 2022 con la maglia nerazzurra e della nazionale: «Mi piacerebbe segnare 10 gol. Gol al Cagliari? Non posso volerlo, è già accaduto ed ho chiesto scusa. La seconda stella? Mi piacerebbe, sarebbe una conferma del lavoro ed una conferma per il percorso intrapreso. Mi piacerebbe, inoltre, andare al mondiale».