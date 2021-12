Inter-Cagliari, Sanchez insidia Dzeko. Possibilità per De Vrij – Sky

Inter-Cagliari è in programma domenica sera alle 20:45. Per la sfida di San Siro Inzaghi pensa a Sanchez dal 1′ in coppia con Lautaro Martinez. Le ultime da Matteo Barzaghi su Sky Sport

LE SCELTE – Inter-Cagliari è in programma domenica sera. In vista della sfida di San Siro, Alexis Sanchez si candida per una maglia da titolare. Le ultime da Matteo Barzaghi: «L’allenamento è tra poco, si avranno altre indicazioni. Dovrebbe esserci qualche cambio, viste le ultime uscite molto faticose. De Vrij dovrebbe escendere in campo col Cagliari. In avanti c’è Sanchez che chiede strada, con Dzeko che potrebbe lasciargli spazio. Sulle fasce verranno amministrate le forze».