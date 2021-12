Inter, squalifica di Barella ottavi Champions League. La data del verdetto

L’Inter ha superato la fase a gironi di Champions League ma dovrà fare i conti con la squalifica di Barella dopo Madrid. Il verdetto della Uefa si saprà a fine gennaio

DATA − Nicolò Barella dovrà scontare una delicata squalifica dopo il rosso preso contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu per la reazioni a Eder Militao. L’Inter è ovviamente in ansia perché potrebbe perdere il centrocampista sardo per entrambe le partite dell’ottavo di finale (sorteggio 13 dicembre). Come riporta Sport Mediaset, la data del verdetto è il 25 gennaio 2022. Bisogna dunque sperare ad una mano non troppo intransigente dell’arbitro della gara Felix Brych.