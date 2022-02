Dumfries, in Napoli-Inter due nuovi rivali ma può rivelarsi la carta vincente

Dumfries può diventare il grande protagonista di Napoli-Inter. Fisicità e velocità al cospetto di due rivali completamente differenti da quelli visti sabato scorso

NAPOLI-INTER NUOVI AVVERSARI − Altro giro altra corsa. Dopo la fisicità e gli strappi palla al piede di Theo Hernandez e Rafael Leao, per Denzel Dumfries ci sarà domani al Maradona un altro test altrettanto importante: Mario Rui e Lorenzo Insigne. Si tratta, ovviamente, di due giocatori completamente differenti dai due milanisti. Meno spinta ma sicuramente più brevilinei e rapidi con un paio di piedi molto educati. In Napoli-Inter, Dumfries dovrà essere bravo a lavorare di reparto evitando quei pericolosi scambi, ormai prassi comune nelle azioni partenopee. Il gioco di Luciano Spalletti porta molto spesso Mario Rui a spingersi in avanti con Insigne pronto ad allargarsi per concedergli maggior spazio di entrata. Il lavoro di Dumfries, insieme al compagno di reparto (Milan Skriniar o Danilo D’Ambrosio), dovrà essere utile proprio per bloccare la fluidità di gioco del braccetto mancino partenopeo. Al contempo, però, Dumfries potrebbe essere la vera carta vincente di mister Simone Inzaghi. Contro il Milan, ha dimostrato ancora una volta tutta la sua dominanza fisica mettendo più volte in difficoltà Theo Hernandez. Bravissimo a proporsi in area di rigore per andare a chiudere da quinto il crosso dell’ala opposta Ivan Perisic. A differenza del francese, Mario Rui può concedere molto di più sia in statura che in velocità. La locomotiva Milano-Napoli è pronta ad irrompere al Maradona.