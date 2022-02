Napoli-Inter, Spalletti con Koulibaly dal 1′! Sciolto il dubbio su Anguissa

Napoli-Inter è la super sfida della venticinquesima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 18.00 allo stadio “Maradona” (QUI le ultime sui nerazzurri). Spalletti deve sciogliere due dubbi, uno legato a Koulibaly e l’altro ad Anguissa. Secondo Massimo Ugolini, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, le scelte sono abbastanza delineate

SCELTE DELINEATE – Napoli-Inter è certamente la sfida più importante e attesa della venticinquesima giornata di Serie A. Luciano Spalletti, che ha presentato il big match in conferenza stampa (QUI le sue dichiarazioni), secondo Massimo Ugolini ha già ben chiare le scelte: «Io penso che Kalidou Koulibaly scenderà in campo dal 1′, ha svolto tutto l’allenamento in gruppo, sta bene ed è uno dei giocatori più forti del Napoli. Non vedo perché non debba giocare questa partita. L’altro dubbio è Stanislav Lobotka/André Zambo Anguissa ma penso che il primo sia avanti rispetto all’africano che è un giocatore fondamentale ma con Lobotka il Napoli ha trovato nuovi equilibri e ripensando all’andata, quando è andato sotto perché non riusciva a gestire palla, un giocatore bravo nel giro palla probabilmente potrebbe fare la differenza».