Lozano, confermata la sua assenza in Napoli-Inter: iniziato l’iter riabilitativo

ITER RIABILITATIVO – Hirving Lozano non farà parte dei convocati di Luciano Spalletti in vista di Napoli-Inter in programma domani, questo il comunicato del Napoli riguardo le condizioni dell’attaccante messicano: “Hirving Lozano dopo il consulto con lo staff medico del Club e il Professor Castagna ha iniziato il suo iter riabilitativo che prevede terapie e lavoro personalizzato in palestra”.

Fonte: sscnapoli.it