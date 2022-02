Napoli-Inter, in attacco un nerazzurro sicuro del posto: due in ballottaggio – Sky

Napoli-Inter, ultimi dubbi di formazione per Simone Inzaghi e riguardano principalmente l’attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, un giocatore è sicuro di una maglia da titolare, gli altri due, invece, restano in ballottaggio.

BALLOTTAGGIO APERTO – Napoli-Inter andrà in scena domani allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 18. Gli ultimi dubbi di formazione per Simone Inzaghi riguardano principalmente l’attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Edin Dzeko giocherà regolarmente dal primo minuto, il bosniaco è un elemento imprescindibile per il tecnico piacentino. Ballottaggio aperto, invece, per quanto riguarda Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Il cileno sta attraversando un ottimo periodo e potrebbe insidiare seriamente l’argentino. Lautaro Martinez, invece, non segna da praticamente due mesi con l’Inter, ma resta il titolare in attacco ed è attualmente in leggero vantaggio rispetto Sanchez.