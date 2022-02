VIDEO − Un gennaio da ‘leone’: a Sanchez il Lenovo Player of The Month

Alexis Sanchez è stato premiato dai tifosi con il riconoscimento di Lenovo Player Of The Month di gennaio. Un mese da leone per l’attaccante cileno cha ha messo a referto due gol e un assist in cinque partite

PREMIO – Alexis Sanchez si è aggiudicato il premio di Lenovo Player of The Month per il mese di gennaio. Il cileno ha infatti guidato l’Inter con un assist e due gol in cinque presenze. Il centrocampista è stato scelto direttamente dai tifosi nel sondaggio proposto attraverso i social nerazzurri.

EHI AMIGO – Gennaio gratificante per Sanchez che ha trascinato l’Inter in diverse partite. Indimenticabile la rete segnata contro la Juventus al 120′ che è valsa la vittoria in Supercoppa Italiana.