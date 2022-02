Napoli-Inter, Spalletti valuta sui due ‘campioni’. Novità su Lozano

A tre giorni da Napoli-Inter una delle notizie di giornata per Spalletti è il rientro di Lozano dal Messico (vedi articolo). Non solo: da Sky Sport 24 Francesco Modugno anticipa anche il ritorno di Koulibaly e Zambo Anguissa.

DI RITORNO – Il Napoli recupera i pezzi per la partita contro l’Inter. Come già annunciato nel report dell’allenamento odierno è tornato al centro sportivo Hirving Lozano, che la scorsa settimana ha riportato un brutto infortunio alla spalla col Messico. Il giornalista Francesco Modugno, in collegamento da Castel Volturno, fa sapere che dai primi esami strumentali l’indicazione è la terapia conservativa, che eviterebbe così un intervento chirurgico. Questo vorrebbe dire un mese di stop, quindi lui per l’Inter è da considerarsi fuori. Non invece Kalidou Koulibaly e André Frank Zambo Anguissa, da domenica campioni della Coppa d’Africa col Senegal. I due stanno rientrando e dovrà essere Luciano Spalletti a valutarli, visto che non li ha avuti in gruppo per oltre un mese. Per loro un posto in Napoli-Inter può esserci.