Pirlo si riferisce pure ai 2 dell’Inter: «Peccato, tanti giovani non nostri!»

Pirlo rammaricato per la sconfitta della Sampdoria a Palermo e allo stesso tempo parla dei giovani in squadra. Tra questi due dell’Inter.

RAGAZZI GIOVANI − Andrea Pirlo dispiaciuto per la sconfitta della Sampdoria contro il Palermo e l’eliminazione dai playoff per salire in Serie A. A Sky Sport, l’allenatore dei doriani ha parlato anche della squadra in generale: «Stagione lunga e faticosa, sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Siamo riusciti a centrare l’obiettivo dei playoff, la crescita di alcuni giocatori è stata importante in un palcoscenico importante come Marassi e in una piazza importante come Genova. La nostra è una squadra giovane ed è normale che si possano commettere anche degli errori, ma bravi anche a crescere. Peccato che non siano tanti di proprietà della Sampdoria. Dunque, ci sarà da fare un altro tipo di mercato». Sia Filip Stankovic che Sebastiano Esposito sono ovviamente di proprietà dell’Inter