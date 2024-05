Bento, Romano conferma: «Priorità dell’Inter! Una chiara convinzione»

Bento è uno dei profili seguiti dall’Inter per quanto riguarda il ruolo di portiere, in futuro, per sostituire Yann Sommer. Durante una diretta di SOS Fanta su Twitch, il collega ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato l’interesse dei nerazzurri per il portiere brasiliano.

NON FACILE – Bento piace veramente all’Inter, la conferma arriva anche da Fabrizio Romano, che esprime la sua opinione a riguardo: «L’Inter sta lavorando, ma non è un operazione che si chiuderà adesso. Lato club servirà ancora un po’ di pazienza. Posso garantire che il calciatore verrebbe in Europa di corsa, c’è questo precedente brasiliano di Julio Cesar che lo attrae particolarmente. Però poi c’è da parlare con l’Atletico Paranaense che ha già incassato abbastanza da Vitor Roque vendendolo al Barcellona per 30 milioni+ 30 di bonus».

Bento, tutto confermato. Ma con calma

LAVORO DI TESTA – Su Bento, la dirigenza ha le idee molto chiare: «L’Inter però sta continuando a lavorare con calma, senza urgenza perché il portiere titolare ce l’ha, ma certamente Bento come abbiamo già detto è una delle assolute priorità dell’Inter perché è convinta che sia un portiere forte forte forte».