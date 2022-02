Bastoni, attesa per il ricorso Inter: un messaggio sul recupero – Sky

Bastoni oggi ha fatto notizia per gli esami legati al suo infortunio, con lo stesso difensore che sembra essere ottimista sul recupero (vedi articolo). La sua speranza è collegata a quella dell’Inter, che deve decidere se fare ricorso o meno per la squalifica di ieri.

ASSENTE O NO? – Alessandro Bastoni ieri ha ricevuto due giornate di squalifica in Serie A, salterà così Napoli e Sassuolo (vedi articolo). Alla prima partita dovrà rinunciare di sicuro, visto l’infortunio alla caviglia. Sulla seconda l’Inter non ha ancora deciso se presentare il ricorso, visto che Giuseppe Marotta ha rimandato ogni valutazione a oggi (vedi articolo). In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, il giornalista Matteo Barzaghi fa sapere che più avanti la società renderà nota la scelta sul ricorso per Bastoni (e nel caso pure Simone Inzaghi, non essendo espulso). Questo è un buon indizio sulle condizioni del difensore, perché il suo stop potrebbe non essere superiore alle due settimane.