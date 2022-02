Marotta: «Squalifiche? Valuteremo il da farsi, no alibi! Diventare più bravi»

Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Roma, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni

NO ALIBI – Giuseppe Marotta parla così ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Roma: «Derby? C’è rammarico per una sconfitta immeritata però bisogna girare pagina pensando alla partita di stasera con le motivazioni forti che contraddistinguono questa squadra. Dobbiamo affrontare la Roma a viso aperto in una competizione a cui teniamo molto. Squalifiche post derby? Non entro nel merito perché sono valutazioni del Giudice Sportivo, al massimo posso analizzare la congruità ma un’attenta valutazione sarò fatta domani. Questo non deve essere un alibi, abbiamo perso e dobbiamo farne un tesoro pensando al presente, che è la partita di oggi e al futuro, che è quello con il Napoli con il piglio e la motivazione di raggiungere tanti traguardi. Ricorso? Ora analizzeremo il referto e poi valuteremo, dovremo essere più bravi ancora nella gestione dei momenti di sconforto perché evidentemente dobbiamo migliorarci, quindi questo è l’obiettivo. Se abbiamo mai valutato l’idea di riportare Mourinho all’Inter? No perché comunque non c’è mai stata questa considerazione, assolutamente c’è il riconoscimento per un grande allenatore che ha scritto la pagina più bella della storia di questo club. Va attribuito a lui il giusto merito, questo è quello che possiamo esprimere su un professionista importante. Se la Juventus può rientrare nella corsa scudetto? Intanto ci sono ancora 45 punti a disposizione per cui c’è tempo affinché la classifica possa cambiare. La Juventus deve necessariamente essere protagonista, è un po’ in ritardo ma la forza c’è. Sappiamo che lotta per risultati importanti».