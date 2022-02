Inter-Roma 1-0 al 45′, lampo Dzeko! Preoccupazione per Bastoni

Termina il primo tempo di Inter-Roma, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con il vantaggio dopo soli due minuti grazie alla zampata di Edin Dzeko. Preoccupa Bastoni dopo essere caduto male sulla caviglia e costretto al cambio.

VANTAGGIO LAMPO – Pronti, via e Inter subito in vantaggio. Strappo portentoso sulla sinistra di Ivan Perisic, cross in mezzo per Edin Dzeko che al volo, di destro, manda in porta l’1-0 dopo appena due minuti di gioco. Non si placa qui la partenza a razzo dei nerazzurri, perché al 5′ è Nicolò Barella a prendere l’iniziativa: siluro dalla distanza che per pochi centimetri si stampa sulla traversa, negando così al giocatore il 2-0. Dopo un periodo di forcing nerazzurro, la Roma prova a reagire creando una grandissima occasione al 19′, quando Abraham libera Zaniolo in area ma è prodigioso Samir Handanovic a negare il gol all’ex nerazzurro.

Inter-Roma, preoccupa Bastoni: brutta caduta sulla caviglia e cambio costretto

BRUTTO INFORTUNIO – La sfida resta in equilibrio, ma al 43′ arriva una brutta notizia per i nerazzurri: su un contrasto Bastoni cade male e la caviglia si gira in brutto modo: costretto al cambio, de Vrij al suo posto. Termina così – dopo 3 di recupero – il primo tempo di Inter-Roma.

INTER 1 – 0 ROMA

MARCATORI: Dzeko (I) al 2′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 7 Sanchez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Vecino, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco

Allenatore: Simone Inzaghi

ROMA (3-4-1-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 17 Veretout, 27 Oliveira, 5 Viña; 77 Mkhitaryan; 22 Zaniolo, 9 Abraham

A disposizione: 63 Boer, 87 Fuzato, 4 Cristante, 7 Pellegrini, 11 Perez, 14 Shomurodov, 15 Maitland-Niles, 24 Kumbulla, 52 Bove, 59 Zalewski, 64 Afena-Gyan, 92 El Shaarawy

Allenatore: José Mourinho