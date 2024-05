Zhang, l’era all’Inter sta per terminare! I vari step con Oaktree − Sky

Steven Zhang sta per mettere fine alla sua era all’Inter ricca di successi. Il fondo americano Oaktree è pronto ormai a subentrare.

ORA X ARRIVATA − Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano, aggiorna sulla situazione societaria dell’Inter per Sky Sport 24: «Corsa contro il tempo sempre più segnata, il fondo è pronto a prendere la proprietà del club. Zhang ha tempo fino a oggi per cercare di risanare il debito. Fino all’ultimo ha cercato di trovare una soluzione, ma Oaktree è pronto. Ultime 24 ore probabili dell’era Zhang, aspettiamo però. Ma più passano i minuti più la situazione sembra prendere questa direzione. Una volta eseguito il passaggio ci saranno nuovi step, con un piccolo periodo in cui il club sarà in stand-by. L’idea è quella di confermare la dirigenza».

Per Zhang ultime ora da presidente dell’Inter: poi gli step

POCHE ORE − Come sostenuto dallo stesso giornalista poc’anzi, manca sempre meno all’epilogo di Steven Zhang alla guida dell’Inter. Gli step successivi per Oaktree sono già pronti: ci vorranno circa 25-30 giorni affinché avvenga la rilevazione completa. Infatti, il passaggio di proprietà presuppone: lo scioglimento del consiglio d’amministrazione attuale, con una nuova nomina per poi programmare nuove linee guida e budget sul mercato. L’idea forte è che la dirigenza dell’Inter rimarrà intatta con Beppe Marotta, Alessandro Antonello, Piero Ausilio e Javier Zanetti a dirigere il tutto.