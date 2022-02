Tiago Pinto: «Inter-Roma speciale per Mourinho, ma lui vuole vincere!»

Tiago Pinto prima di Inter-Roma, valevole per il quarto di finale di Coppa Italia 2021-2022, ha parlato della sfida di oggi considerando l’emozione di José Mourinho. Di seguito le sue parole su Sportmediaset.

PRIMA DEL MATCH – Tiago Pinto prima di Inter-Roma di Coppa Italia, su Sportmediaset ha parlato così: «È una partita importante per la Roma, si decide tutto in una partita. L’Inter è una grande squadra, noi però siamo qui con l’ambizione di andare avanti. Chiaro che la storia di José Mourinho con l’Inter è molto bella, oggi sono sicuro che lui vuole più di tutti vincere la partita e andare avanti. Zaniolo? Non è la prima volta che ne parliamo. È un patrimonio della Roma e del calcio italiano, per questo motivo deve essere tutelato. Viene punito come un difensore centrale! Lui è un bravo professionista, è un ragazzo per bene e noi siamo sempre al suo fianco».