Dimarco e l’Inter, una storia d’amore senza fine: a ore l’apoteosi

Federico Dimarco e l’Inter, una storia di amore senza fine. Iniziata dalle giovanili nerazzurre e continuata in tante avventure fuori da Milano, per poi ritornare finalmente a casa.

TE L’HO PROMESSO DA BAMBINO − Nato a Milano nel 1997, Federico Dimarco, ha avuto diverse esperienze in prestito per accumulare minuti e maturare come giocatore. Ha giocato per Ascoli, Empoli, Sion e Parma, dove ha affrontato anche infortuni significativi. Nel 2019, è tornato all’Inter, ma ha trovato spazio solo in quattro occasioni prima di essere ceduto in prestito all’Hellas Verona. A Verona, ha collezionato 50 presenze e segnato 5 gol, mostrando il suo valore. Tornato nuovamente a Milano nel 2021 in punta di piedi, Federico ha conquistato tifosi e società. Da allora, è diventato titolare fisso, con 32 presenze e 2 gol nella prima stagione e 33 presenze e 6 gol nella seconda, per finire con la stagione odierna, con per il momento 28 presenze e 5 gol.

Dimarco e il sogno scudetto con l’Inter: il grande momento

IL GRANDE SOGNO SI AVVERA − Il grande momento per Dimarco, dopo averlo sognato da bambino e la lunga trafila raccontata per arrivare ad essere un pilastro dell’Inter, sta per arrivare. Mancano poche ore e il mancino nerazzurro potrà alzare al cielo di San Siro, la sua casa, il suo primo scudetto in carriera. Subito dopo contro la Lazio, infatti, l’Inter riceverà dalla Lega Serie A il trofeo della seconda stella, da alzare per la ventesima volta nella sua storia. Un trionfo assoluto e strameritato con lo stesso Dimarco, tra i protagonisti principali di questa annata splendida.