Cuadrado, le ultime sulle sue condizioni in vista di Inter-Milan − TS

Cuadrado non ha giocato la seconda gara prevista con la Colombia per un fastidio a un tendine: adesso è ad Appiano Gentile e Inzaghi lo sta valutando in vista di Inter-Milan.

CONDIZIONI − Juan Cuadrado è tornato dal Sudamerica ed è già dalla giornata di ieri a lavoro ad Appiano Gentile per provare ad esserci nel derby di sabato pomeriggio. Ha svolto un personalizzato ma molto probabilmente già oggi proverà ad allenarsi con i compagni. Resta comunque in dubbio la sua presenza dopo il fastidio al tendine riportato al seguito della Nazionale Colombiana. Anche se, secondo Tuttosport, con molta probabilità potrà sedere in panchina al seguito della squadra.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna