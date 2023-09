Cuadrado di rientro dal Sud America col dubbio: valutazioni da fare – CdS

Non tutto per l’Inter è andato per il verso giusto durante la sosta per le nazionali: Cuadrado ha lamentato qualche problema fisico. Nelle prossime ore il colombiano sarà in Italia e il Corriere dello Sport indica come sarà gestito.

PUNTO INTERROGATIVO – Dei diciassette giocatori dell’Inter convocati dalle nazionali Juan Guillermo Cuadrado è uno di quelli che ha giocato di meno. Solo quarantacinque minuti contro il Venezuela, il primo tempo, restando poi in panchina ieri notte in Cile. Il motivo è una tendinite, che lo ha frenato negli ultimi giorni. Il Corriere dello Sport scrive che le condizioni di Cuadrado saranno valutate, ma non partirà titolare sabato nel derby Inter-Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia