Inter-Milan, tanti nuovi dal mercato ma spese diverse – CdS

Il mercato è stato rivoluzionario sia per Inter che per Milan, ma in modo piuttosto differente. Tanti volti nuovi ma con strategie opposte tra le due squadre di Milano.

CAMBIAMENTI – Un’estate piena di cambiamenti. 12 volti nuovi in casa Inter, acquistati seguendo i vecchi dettami del passato di Simone Inzaghi. Stefano Pioli ha accolto 10 giocatori a Milanello, ma le spese sono state maggiori. 134 milioni a fronte dei 108 nerazzurri, figli di un mercato fatto a costo zero. La dirigenza composta da Ausilio, Marotta e Baccin ha cercato di trovare la quadra acquistando e vendendo per le stesse cifre. Gli ultimi nomi infatti sono arrivati grazie all’eccellente cessione per più di 50 milioni di André Onana. Per il Milan tutto è partito dall’addio di Sandro Tonali per circa 70 milioni di euro, che ha portato grandi novità come Chukwueze e Reijnders, pagati rispettivamente 20 più 8 e 24. L’Inter ha accolto per 27 più 6 e 30 Davide Frattesi e Benjamin Pavard.

fonte: Corriere dello Sport – p.gua