Inter-Milan, rassicurazioni Giroud. Rivoluzione in difesa – CdS

Inter-Milan si giocherà tra un giorno, i dubbi di formazione sono pochi nella mente dei due allenatori. Stefano Pioli si trova in difficoltà soprattutto in difesa.

DIFFICOLTÀ – Una grande notizia in casa Milan in vista del derby contro l’Inter: Olivier Giroud sta bene, la caviglia si è ripresa ad una settimana esatta dalla botta rimediata in Francia-Irlanda. Stefano Pioli può così affidarsi al suo attaccante titolare, alla sua unica certezza in un ruolo non coperto in estate a causa di diverse trattative non andate a buon fine. Il vero problema per l’allenatore proprio ex Inter è la difesa: Pierre Kalulu non ce la fa, Fikayo Tomori è squalificato e giocherà obbligatoriamente Simon Kjaer, per la prima volta con Thiaw, Hernandez e Calabria. Le sperimentazioni sono da evitare in queste partite importanti, ma non ci sono scelte.

fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona