Calhanoglu in regia con la Fiorentina, l’Inter confida nei precedenti − SM

Calhanoglu giocherà contro la Fiorentina nuovamente in cabina di regia. Il turco, in quella posizione, è ormai quasi inamovibile (Brozovic permettendo). L’Inter spera negli ottimi precedenti dell’ex Milan contro la Viola

CONFERMATO − Hakan Calhanoglu dal 1′ anche al Franchi di Firenze. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, Simone Inzaghi non si precluderà del suo ‘nuovo’ regista per Fiorentina-Inter. Sull’imminente gara si è espresso anche il portiere Pietro Terracciano (vedi articolo). Il turco è in forma smagliante ed è lui ad oggi colui che fa girare la squadra proprio come vuole il tecnico. Inoltre, Calhanoglu ha uno score niente male contro i colori viola. Durante i suoi dieci confronti giocati con la maglia del Milan, il centrocampista ha messo a referto quattro gol.