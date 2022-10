Terracciano: «Inter grande squadra ma noi in casa. Proveremo a vincere!»

Terracciano sarà tra i pali per Fiorentina-Inter di sabato sera all’Artemio Franchi. Il portiere viola non nasconde le difficoltà dell’incontro ma crede nella sua squadra

PROVEREMO A VINCERE − Pietro Terracciano, nell’anti vigilia di Fiorentina-Inter, si è espresso ai microfoni ufficiali del club. Il portiere ha parlato nel format Viola Room. Crede nel supporto dei propri tifosi: «Sarà una bellissima partita, abbiamo voglia di far bene contro una grande squadra. Sarà difficile però giochiamo in casa e questo deve essere un motivo per metterli in difficoltà e provare a vincere».