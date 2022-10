Paventi: «Inter, con i risultati del 1° tempo sarebbe in vetta. Allarme in difesa!»

Paventi racconta le due facce dell’Inter. I nerazzurri sembrano un squadra completamente diversa tra primo e secondo tempo. Il giornalista, inviato di Sky Sport 24, analizza i numeri interisti in Serie A nella trasmissione “Today”.

DIVARIO – Andrea Paventi analizza alcuni numeri dell’Inter in questa nuova stagione di Serie A. In collegamento su Sky Sport 24, il giornalista afferma: «La differenza del rendimento dell’Inter tra primo e secondo tempo? È tanta, ma noi possiamo solo commentare i numeri. Il perché dovrebbe spiegarlo l’allenatore. Seguendo la classifica del primo tempo la squadra di Simone Inzaghi sarebbe seconda, dietro l’Atalanta. Al termine delle partite, invece, la classifica è molto diversa e si amplia la distanza di punti dalle altre squadre. I nerazzurri prendono tanti gol nel secondo tempo. Soltanto Spezia, Verona e Salernitana hanno incassato meno gol dell’Inter nei secondi 45′. Però, nelle ultime partite, la crescita c’è stata. Con il Sassuolo, nonostante sia stata recuperata, gli interisti alla fine hanno vinto. Poi il pareggio con il Barcellona, che vale tanto in ottica qualificazione per gli ottavi di Champions League. Qualcosa che va a migliorare, quindi, c’è. Ora ci saranno tante controprove, soprattutto in trasferta. L’Inter dovrà affrontare la partita di sabato contro la Fiorentina (vedi articolo), Bergamo e, poi, la Juventus. Ci sarà modo di vedere se questi progressi saranno reali. Sarà importante per questa crescita di fiducia dell’Inter trovare un equilibrio difensivo che in questa stagione rimane il suo tallone d’Achille. La squadra non aveva mai incassato così tanti gol negli ultimi anni». Questo il quadro dell’Inter descritto da Paventi nel corso della trasmissione “Today”.