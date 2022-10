Biasin: «Dzeko non ha fatto sentire l’assenza di Lukaku. Unico problema!»

Biasin dice la sua sull’assenza di Lukaku nell’Inter, non troppo sentita visto l’ottimo rendimento di Dzeko. Il giornalista di fede nerazzurra però individua anche un problema

COPPIA MIGLIORE − Fabrizio Biasin, in collegamento su Radio Sportiva, ritiene fondamentale la presenza di Dzeko in assenza di Lukaku: «Credo che Edin Dzeko sia il motivo per cui l’Inter non ha sentito troppo l’assenza di Romelu Lukaku. Se ha avuto problemi in difesa, non li ha avuti in attacco. Ricordiamo che il bosniaco lo scorso anno era il titolare della squadra e ha anche giocato più gare di Lautaro Martinez. L’unico problema è che non può giocare tre partite alla settimana. Correa è necessario che cresca e migliori, ma la coppia Dzeko-Lautaro Martinez è quella più performante possibile».