Lukaku si è allenato in gruppo! Parola allo staff medico Inter: le sensazioni

Lukaku oggi si è allenato in gruppo, ma non è ancora sicura la sua presenza tra i titolari a Firenze. Il giornalista Andrea Paventi, intervenuto in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport24, ha fornito importanti aggiornamenti sul rientro dell’attaccante dell’Inter

CAUTO OTTIMISMO − Intervenuto nell’edizione delle 13:00 di Sky Sport24, l’inviato da Appiano Gentile Andea Paventi ha riportato importanti aggiornamenti sul possibile rientro di Lukaku a Firenze: «Lukaku non si vede in campo dalla partita di fine agosto con la Lazio. Oggi il belga si è allenato con in gruppo, ma solo per una parte del lavoro. Probabilmente la giornata di domani sarà decisiva per capire se sarà o meno a disposizione di Inzaghi per la partita contro la Fiorentina. Il rientro avverrà gradualmente e solo quando lo staff medico dell’Inter darà l’assenso definitivo».