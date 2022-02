Caicedo affaticato, a rischio Inter-Milan. Esordio rimandato per lui?

Caicedo può non essere in Inter-Milan. L’attaccante ecuadoregno, infatti, è apparso affaticato nell’ultima rifinitura. A riportarlo è Marco Barzaghi in collegamento con la nostra redazione su You Tube

ULTIME − Occhio alle condizioni di Felipe Caicedo. Il neo acquisto dell’Inter infatti potrebbe saltare Inter-Milan di domani. Come riporta Marco Barzaghi su Inter-News.it insieme al nostro Roberto Balestracci, il giocatore ha accusato un certo affaticamento muscolare dopo l’ultima rifinitura di oggi. Inzaghi (vedi ultime) valuterà domani stesso se convocarlo o meno per la il Derby di Milano.