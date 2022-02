Brozovic, l’Inter è ottimista ma può succedere di tutto. Wijnaldum insegna

Tiene banco in casa Inter il rinnovo di Marcelo Brozovic. Niente fumata bianca tra le parti, nonostante l’ottimismo che si respira ad Appiano Gentile. Marco Barzaghi, in collegamento su Inter-News.it (clicca QUI), da le ultime sulla situazione citando anche il caso Wijnaldum

SITUAZIONE − Quando il rinnovo di Brozovic con l’Inter? È una domanda che molti tifosi e addetti ai lavori effettivamente si chiedono. La dirigenza nerazzurra, che ha offerto al giocatore un contratto di quattro a 6,5 milioni di euro, è ottimista. La scelta però dipende solamente da Brozovic con il padre-procuratore atteso nei prossimi giorni per un incontro decisivo. Dallo stesso centrocampista, arrivano buone sensazioni ma come ricorda lo stesso Marco Barzaghi in collegamento video con Roberto Balestracci, non bisogna chiudere nessuna porta. Il tirare troppo la corda non porta mai a buoni propositi. Lo insegna il caso Georginio Wijnaldum. L’olandese, prima di firmare con il Paris Saint-Germain, aveva infatti già trovato un accordo con l’Inter nonché con lo stesso Barcellona. In Spagna, si parlava addirittura di visite mediche già programmate. In quel caso, l’ex Liverpool decise di snobbare entrambe le squadre per firmare con il club parigino.