Zhang vicino alla squadra a poche ore da Inter-Milan: cena ad Appiano

Steven Zhang non vuole lasciare sola l’Inter in vista di un appuntamento così importante come il Derby contro il Milan. Ad Appiano Gentile, cena fra dirigenti e squadra a poche ore da Inter-Milan

CENA − Supporto alla squadra in vista di Inter-Milan. Il presidente nerazzurro Zhang non si tira indietro. Insieme a tutta la dirigenza, compresa da Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e Alessandro Antonello, il presidente ha deciso di passare la serata con Inzaghi e tutti i giocatori. Cena ad Appiano Gentile, come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, per motivare e stimolare l’Inter in occasione di un appuntamento così importante. Intanto Simone Inzaghi ha risolto gli ultimi dubbi di formazione (clicca QUI per saperne di più).