Inter-Milan, risolti gli ultimi ballottaggi: Inzaghi non ha più dubbi sull’XI

EXIT POLL − Poco meno di 24 ore e sarà Inter-Milan, il Derby di Milano. Oggi giornata di rifinitura ad Appiano Gentile con Inzaghi che ha sciolto le ultime riserve per quanto riguarda la formazione titolare. I dubbi erano due: Lautaro Martinez o Alexis Sanchez e Denzel Dumfries o Matteo Darmian. L’exit poll del tecnico piacentino ha parlato: dentro l’undici tipo con il Toro e l’olandese in campo dal primo minuto. Come riporta Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, tutto dunque per la sfida di domani al Giuseppe Meazza.