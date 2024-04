Cagliari, lavoro sul campo prima dell’Inter. Uno ancora a parte

Anche oggi il Cagliari è sceso in campo al CRAI Sport Center di Assemini per svolgere l’allenamento in vista della sfida di domenica con l’Inter.

L’ALLENAMENTO – “Un’altra tappa di avvicinamento alla gara di Milano contro l’Inter, questa mattina la squadra si è allenata al CRAI Sport Center di Assemini. Dopo degli esercizi di propriocezione in palestra, la seduta di lavoro dei rossoblù è proseguita in campo con delle esercitazioni sul possesso palla ed una partita giocata su spazi ridotti. Andrea Petagna ha proseguito il personalizzato. Domani, venerdì 12, nuovo allenamento al mattino: a seguire mister Ranieri incontrerà i media per presentare il match del “Meazza””. Come già anticipato in precedenza, Claudio Ranieri domani parlerà in conferenza stampa.