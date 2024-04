Inter-Cagliari, definita la conferenza stampa di Ranieri: data e ora

Inter-Cagliari chiuderà la domenica di campionato, domenica 14 aprile alle 20:45, in attesa poi dei due posticipi del lunedì per completare la trentaduesima giornata di Serie A. Claudio Ranieri come di conseueto parlerà in conferenza stampa, ecco data e ora.

LA CONFERENZA STAMPA – Il Cagliari ha comunicato data e ora della conferenza stampa del tecnico Claudio Ranieri in vista della sfida in casa dell’Inter a San Siro, in programma domenica 18 aprile alle ore 20:45. Il tecnico rossoblù parlerà davanti ai giornalisti venerdì 12 aprile alle 12:45. Come già successo in altre occasioni in questa stagione, Ranieri parlerà all’antivigilia.