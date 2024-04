Genta: «Inter tra le big d’Europa. Su una cosa non sono d’accordo con Inzaghi»

L’Inter è ormai da considerare a tutti gli effetti una big d’Europa, anche Carlo Genta è di questo pensiero. Il giornalista in un suo intervento a Tutti Convocati, però, ha spiegato di non essere d’accordo con Simone Inzaghi da un certo punto di vista.

TRA LE BIG – Carlo Genta ha parlato così della forza della squadra nerazzurra allenata da Inzaghi: «Big d’Europa? L’Inter è l’unica che appartiene, secondo me, a quell’ambito lì. Poi non c’è per colpe sue, profonde. Non condivido quello che ha detto Simone Inzaghi sul cammino europeo: non è buono, in questa stagione almeno. L’Inter mi sembra l’unica in grado di competere a quel livello lì, le altre no. Stasera vedremo Milan-Roma, nella scala ridotta dell’Europa League che ci appartiene probabilmente di più come livello, e vediamo cosa ne viene fuori».