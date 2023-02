Sampdoria-Inter (0-0): Inzaghi promuove un tiqui taca inutile senza cattiveria

Sampdoria-Inter è l’ennesimo Monday Night approcciato in malo modo dalla squadra di Inzaghi. Uno 0-0 che vale come una sconfitta visto il dominio del gioco ma senza sbocchi in zona gol. Un’occasione sprecata. Di seguito l’analisi tattica di Sampdoria-Inter in Serie A

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare la Sampdoria in Serie A: 24 Onana; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez ©.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Sampdoria-Inter

HIGHLIGHTS – La grande occasione della serata càpita nel recupero sui piedi di Acerbi, che al 92′, dalla distanza, trova una velenosa conclusione mancina diretta nel sette su cui Audero si supera deviando quanto basta per spingere le palla verso la traversa e rifugiarsi così in corner.

SOSTITUZIONI – Nell’intervallo, quindi al 46′, arriva il primo cambio di Inzaghi: fuori Gosens, dentro Dimarco. Staffetta anticipata sulla fascia sinista rispetto alle previsioni. Al 67′ ecco il triplo cambio per l’Inter: fuori Darmian, Barella e Lukaku, dentro Dumfries, Brozovic e Dzeko. Altra staffetta ruolo per ruolo a destra e in attacco, invece a centrocampo il croato si posiziona in cabina di regia facendo scalare Calhanoglu nel ruolo di mezzala (sinistra, con Mkhitaryan a destra). Infine, al 90′ spazio al quinto e ultimo cambio nerazzurro: fuori Mkhitaryan, dentro Valentin Carboni. Il talento argentino agisce alle spalle delle due punte nell’atipico 3-4-1-2 finale.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

FLOP – Troppo facile indicare il singolo più deludente: Gosens (vedi pagelle di Sampdoria-Inter). La grande occasione regalatagli da Inzaghi viene sprecata malissimo. Un tempo da pesce fuor d’acqua. Solo un tempo, poi la sostituzione affrettata con Dimarco (che non fa certo meglio, anzi…) nell’intervallo. Il problema continua a essere tanto tecnico quanto psicologico. Ogni volta che si presenta la chance per fare un passo in avanti, il tedesco ne fa tre indietro. Irriconoscibile.

Post-Game Analysis: considerazioni finali sulla partita

COMMENTO – La cattiveria non è un atteggiamento. È l’unico tipo di approccio che l’Inter può mettere in atto se vuole portare a casa il risultato. Approccio che a Genova non c’è. Non si vede. L’Inter “cattiva” vista contro il Milan va in letargo per una serata. Fa la partita. Domina. Dà l’impressione di poterla sbloccare e vincere da un momento all’altro, ma fa trenta senza fare trentuno. Tanto possesso palla. Troppa manovra sterile. Ancor più imprecisione negli ultimi sedici metri. Un gioco che funziona solo se arrivi in porta e segni. L’Inter di Inzaghi, invece, arriva a ridosso di Audero e va in tilt. Tiri ciccati più che fuori misura, assist mancati malamente, cross sbilenchi che peggio non si può. Il tiqui taca inzaghiano in Sampdoria-Inter è la brutta copia della peggior versione di Guardiola: solo fumo, nulla più. Uno 0-0 che fa ancora più male così.

OSSERVAZIONE – Ci si aspettava una vittoria. Né facile né rotonda, semplicemente una vittoria. Ne esce fuori un triste 0-0 esterno. Un punto che permette al Napoli di andare a +15 e alle tre inseguitrici (Atalanta, Roma e Milan) di restare a -3. Poteva essere +13 e +5… E invece no. L’Inter spreca un’occasione unica per imporsi come seconda forza di questa Serie A. Le colpe come sempre sono di tutti, a partire da Inzaghi. Le scelte iniziali non lo premiano, quelle a partita in corso addirittura meno. Brozovic non è pronto? E Lukaku lo è? La porta inviolata di Onana è l’unica notizia positiva di una trasferta da incubo. L’Inter continua ad avere poche idee e tanti guai che solo un piano B reale potrebbero ovviare, ma per Inzaghi non esiste: si scalda Asllani per un tempo, entra Carboni al 90′. Forse bastava azzardare il tridente mezz’ora prima, tanto… Improvvisazione per improvvisazione, meglio provare a vincere andando alla disperata ricerca del gol. La situazione non cambia: la panchina (corta) non aiuterà mai Inzaghi, la rosa (inadeguata) resta quella che è. Lottare su più fronti, così, oggi significa mandare in fumo il campionato…

Extra analisi tattica di Sampdoria-Inter (Serie A)

