Sampdoria-Inter, pagelle: Gosens sbaglia di tutto 5, Calhanoglu luce 6.5

L’Inter si ferma incredibilmente anche contro la Sampdoria, 0-0 il risultato finale (vedi report). Robin Gosens sbaglia l’impossibile nel primo tempo 5, Hakan Calhanoglu è il più grande pericolo per i blucerchiati 6.5.

ANDRÈ ONANA 6 – Attento sul tacco di Lammers, poi mai realmente chiamato in causa dagli avversari durante tutta la partita.

Sampdoria-Inter, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 6 – La linea del pressing è alta, cerca spesso l’anticipo sugli attaccanti ma cade troppe volte nel fallo. L’arbitro lo avvisa già nel primo tempo per l’ammonizione. Nella ripresa è meno coinvolto e controlla senza problemi la sua zona del campo.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – La difesa è alta, il difensore non ha paura e anticipa sempre in modo vincente gli avversari. Non sbaglia un intervento e trova la pulizia dei vecchi tempi.

FRANCESCO ACERBI 6 – Dalla fascia sinistra arrivano i pochi pericoli creati dalla Sampdoria, ma non ne è diretto responsabile. Sale per aiutare gli attaccanti ma non è particolarmente efficace palla al piede. Al novantesimo sfiora il gol di sinistro e trova la traversa.

Sampdoria-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – Sempre presente per chiudere l’azione sulla fascia destra, crossa precisamente per Lautaro Martinez e trova anche un tiro di poco alto. Il passaggio per Dimarco sul secondo palo è perfetto, il compagno spreca.

– dal 66′ DENZEL DUMFRIES 5.5 – È entrato questa sera realmente in campo? Un autentico fantasma sulla destra per l’Inter.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – È il centrocampista che tocca il maggior numero di palloni, si fa vedere più degli altri ma è spesso impreciso. Da cancellare le solite lamentele con i compagni, Lukaku lo ammonisce verbalmente. Nel secondo tempo sbaglia di tutto, dai passaggi più semplici fino ai cross.

– dal 66′ MARCELO BROZOVIC 6 – Non riesce a pulire la manovra dell’Inter, si vede poco e nulla e non cambia la partita come successo con il Milan.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Solita prestazione di livello per il turco, che sfiora il gol con un bolide dal limite dall’area. Recupera anche diversi palloni, fondamentale quello su Cuisance nel finale della prima frazione. Nella ripresa è il più pericoloso, il tiro a giro sul secondo palo esce di un niente.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Corre tanto come sempre ma nella qualità manca un po’. Nel secondo tempo è più efficace in progressione con Dimarco e salva un’occasione da gol pericolosa della Sampdoria.

– dal 90′ VALENTIN CARBONI S.V.

ROBIN GOSENS 5 – La prima occasione da titolare da agosto totalmente sprecata. Stop sbagliati, idem gli appoggi per i compagni. Il tedesco si dimentica del suo mestiere nella serata più importante del suo anno nerazzurro.

– dal 46′ FEDERICO DIMARCO 6 – A differenza del compagno arriva sempre sulla fascia, efficaci gli scambi con i centrocampisti ma sbaglia in rifinitura. Grave l’errore sul cross di Darmian.

Sampdoria-Inter, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 5 – Impreciso in fase di rifinitura, non sfrutta a dovere la posizione di Lukaku e sbaglia l’impensabile per uno come lui. La cilecca sul passaggio di Darmian rimarrà nella mente del calciatore. Nel finale sbaglia ancora uno stop che l’avrebbe messo davanti al portiere nell’area piccola.

ROMELU LUKAKU 6 – È subito pericoloso con il sinistro ad inizio partita, anticipa sempre Nuytinck e crea occasioni da gol per gli altri giocatori. Allarga il gioco con aperture e redarguisce nel finale di primo tempo Barella. Nella ripresa scompare totalmente e viene sostituito.

– dal 66′ EDIN DZEKO 6 – Non dà il solito supporto in termini di qualità ai compagni, tocca pochi palloni giocabili e non entra mai pienamente nel gioco.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5.5 – L’Inter gioca un buon primo tempo, domina come previsto la partita e manca solo il gol. Pressing alto, difensori sulla linea del centrocampo in fase di possesso e arrembaggio continuo alla difesa avversaria. Nel secondo tempo troppi errori tecnici, tanto nervosismo e poche occasioni da gol create. L’Inter si spegne con il passare dei minuti, chance fondamentale sprecata per blindare il secondo posto. Quando in campo si sbaglia così frequentemente, è difficile dare responsabilità esclusivamente all’allenatore.

Le pagelle degli avversari: la Sampdoria di Stankovic

SAMPDORIA – Audero 6.5; Murillo 6, Nuytinck 6.5, Amione 6; Zanoli 6 (Paoletti S.V.), Cuisance 6 (Sabiri 6), Winks 6.5, Augello 6, Djuricic 5.5 (Rincon 6); Gabbiadini 5.5 (Murru 6), Lammers 5.5 (Quagliarella S.V.) All. Stankovic 6.5