VIDEO – Inter Women, alcuni momenti dell’allenamento delle nerazzurre

FRAME DELL’ALLENAMENTO – L’Inter Women, dopo aver occupato per buona parte della stagione la vetta della Serie A Femminile, termina la prima parte del campionato al quarto posto (vedi classifica). Ora la squadra di Rita Guarino dovrà sfruttare la partita contro il Parma, ultima in classifica, per riacquistare terreno. Le nerazzurre, infatti, sono a lavoro per preparare il match di lunedì, il primo del girone di ritorno. Di seguito il video, pubblicato sul profilo Twitter ufficiale dell’Inter, con alcuni frame dell’allenamento delle interiste, capitanate dalla loro allenatrice.