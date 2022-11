Argentina, allenamento a porte chiuse. Scaloni ne cambia almeno quattro

L’Argentina non può più sbagliare dopo la brutta sconfitta all’esordio in Mondiale contro l’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da TyC Sports, Lionel Scaloni effettuerà diversi cambi di formazione.

TANTI CAMBI – L’Argentina oggi pomeriggio si è riunita in allenamento a porte chiuse in vista della seconda sfida della Coppa del Mondo contro il Messico, seconda giornata del Gruppo C del Mondiale in Qatar. Dopo la figuraccia all’esordio contro l’Arabia Saudita, saranno tanti i cambi che Lionel Scaloni effettuerà per evitare ulteriori scivoloni. Durante le prove, il tecnico ha provato a inserire Lisandro Martinez al posto di Cristian Romero. Ma anche Marcos Acuna al posto di Nicolas Tagliafico, ed Enzo Fernandez al posto di Alejandro Gomez. Anche Mac Allister potrebbe scalzare il centrocampista della Juventus, Leandro Paredes. Anche Julian Alvarez si candida per una maglia da titolare, ma Lionel Messi e Lautaro Martinez non si muoveranno. Per Scaloni loro due sono inamovibili.