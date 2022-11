Conceicao: «Noi mai in vacanza! Paura per miei giocatori al Mondiale? Vi spiego»

Sergio Conceicao in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa di Lega del Porto (vedi QUI), ha parlato anche dei suoi giocatori impegnati al Mondiale in Qatar.

NO-STOP – Conceicao alla vigilia della sfida di Coppa di Lega ha parlato così: «Non siamo mai andati in vacanza. Abbiamo riposato tre giorni e poi siamo tornati a lavorare. Complimenti alla nostra Lega che è riuscita a mettere in piedi questa partita per far giocare in Coppa in questo periodo. Ci vuole coraggio perché a questo punto guardano tutti il Mondiale. Miei giocatori al Mondiale? Mi godo le partite. Mi piace come stanno giocando Eustaquio e Taremi. Mi piace vederli a questi livelli».