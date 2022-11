Serie A Femminile, oggi Fiorentina-Inter Women scontro di alta classifica

Dopo la sosta del campionato la Serie A TIM femminile è pronta a ripartire. Le ragazze allenate da coach Rita Guarino vogliono assolutamente ritrovare la vittoria dopo lo stop nelle ultime due giornate (QUI le convocate). Si gioca la nona giornata di campionato. Le nerazzurre saranno impegnate oggi alle 14:30 contro la Fiorentina Femminile allo stadio “Pietro Torrini” di Sesto Fiorentino.

SCONTRO DIRETTO – Fiorentina-Inter Women sarà match d’alta classifica che dirà molto sul futuro del campionato. L’Inter Women allenata da coach Rita Guarino si trova momentaneamente al quarto posto in campionato ferme a 17 punti dopo averne raccolto appena uno nelle ultime due sfide prima della sosta. Le nerazzurre, però si trovano a una sola lunghezza dalla terza posizione, occupata proprio dalla Fiorentina Femminile. Le toscane sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro la Juventus, arrivata nell’ultimo turno di campionato prima della sosta. Come sottolineato da coach Patrizia Panico per quanto riguarda la Fiorentina, si prospetta una sfida entusiasmante quella che andrà in scena oggi, domenica 20 novembre alle 14:30.