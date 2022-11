Austria-Italia, Mancini con tre dell’Inter e ne conferma uno: la probabile formazione

Nel giorno della prima partita che segna il debutto al Mondiale in Qatar, l’Italia è costretta a guardare a distanza anche se scenderà ugualmente in campo, in amichevole, contro l’Austria. Roberto Mancini sempre più indirizzato a mandare in campo tre giocatori dell’Inter con la conferma di uno in particolare. Ecco la probabile formazione dell’Italia.

PROBABILE FORMAZIONE – Roberto Mancini sempre più intenzionato a confermare il 3-4-3 visto l’ultima partita, dove cambierà però la difesa: conferma per Scalvini, ma con lui ci saranno anche Gatti e l’interista Francesco Acerbi. A centrocampo torna Nicolò Barella, che farà coppia con Marco Verratti completando la linea con Di Lorenzo e Federico Dimarco sulla fascia sinistra, terza conferma consecutiva per lui. In attacco, invece, torna Politano. L’ex Inter completerà il reparto offensivo con Giacomo Raspadori e Vincenzo Grifo.

La probabile formazione dell’Italia (3-4-3): Donnarumma; Gatti, Scalvini, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo.