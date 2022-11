Panico: «Inter Women squadra competitiva su tutti i reparti! Sfida entusiasmante»

Patrizia Panico, coach della Fiorentina Femminile, attraverso il canale ufficiale del club viola alla vigilia della sfida con l’Inter Women ha parlato della difficoltà del match.

SFIDA ENTUSIASMANTE – Patrizia Panico ha parlato di Fiorentina-Inter Women alla vigilia: «Il gruppo lavora sempre con grande entusiasmo e sta bene all’interno dello spogliatoio. Al di là della classifica Inter e Fiorentina stanno facendo un campionato molto bello ed entusiasmante. Sicuramente sarà una partita di livello con due squadre che stanno in forma. Chiaro che dopo la sosta è difficile capire se quel livello di forma è stato mantenuto o meno, però sostanzialmente sono due squadre che possono dare spettacolo. L’Inter ha una squadra competitiva, l’aspetto più incisivo che ha è quello offensivo con tantissime giocatrici diverse tra di loro che possono crearci delle insidie. Ha sistemato il reparto difensivo. In mezzo al campo sono brave tatticamente che stanno giocare bene la palla e ripartire forte. Noi dobbiamo mettere in campo sempre una prestazione ottimale».