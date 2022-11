UFFICIALE – Benzema fuori dal Mondiale! Problema muscolare per lui

È arrivata proprio in questi minuti la notizia che tutti gli amanti dello sport non volevano ricevere, Karim Benzema non parteciperà al Mondiale in Qatar. Confermato il problema muscolare per l’attaccante del Real Madrid che dunque non parteciperà alla competizione. A confermarlo è stata proprio la nazionale francese.

FUORI DAL MONDIALE – Karim Benzema saluta anticipatamente la Francia per quello che sarebbe stato, ovviamente, il suo ultimo Mondiale. Secondo quanto riferito dalla sua Nazionale, l’attaccante del Real Madrid ha accusato un problema al quadricipite della coscia sinistra e dunque sarà costretto a rinunciare alla partecipazione ai Mondiali. Una brutta notizia non solo per i francesi, ma anche per tutti gli amanti dello sport. Di seguito il post pubblicato dalla Francia.

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial. Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

Fonte: Pagina Twitter Francia