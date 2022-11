Calhanoglu, dopo il gol con la Turchia il rinnovo con l’Inter! La posizione – CdS

Calhanoglu, da capitano, ieri ha segnato nella vittoria per 2-1 della Turchia sulla Repubblica Ceca (vedi articolo). Per lui, fa sapere il Corriere dello Sport, si apre la strada del rinnovo con l’Inter.

IN CRESCENDO – Per Hakan Calhanoglu ieri ultimo impegno del 2022, in attesa delle amichevoli con l’Inter. Ha chiuso al meglio l’anno solare, segnando nella vittoria per 2-1 della Turchia sulla Repubblica Ceca. Un gol che ribadisce, ancora una volta, come la sua prima parte di stagione sia stata molto positiva. Per il Corriere dello Sport il rendimento di Calhanoglu dovrebbe valergli il rinnovo di contratto con l’Inter in tempi brevi. Non durante la sosta, ma all’inizio del 2023: il suo è uno dei nomi in agenda per la seconda parte di stagione. Arrivato nell’estate del 2021 dal Milan a parametro zero, ha finora realizzato undici gol con l’aggiunta di diciotto assist. Soprattutto, nel mese e mezzo senza Marcelo Brozovic Calhanoglu ha dimostrato di potersi far carico del delicato ruolo di uomo davanti alla difesa. Non si parla ancora di cifre, ma solo di prolungare l’intesa triennale sottoscritta un anno e mezzo fa. Calhanoglu sarà a disposizione di Simone Inzaghi e dell’Inter per tutto dicembre, non essendosi qualificato ai Mondiali.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona