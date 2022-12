Morace: «Inter Women partita bene in Serie A Femminile. Però manca…»

Morace parla, in generale, del calcio femminile. Poi, si focalizza sulla Serie A Femminile e sulla corsa scudetto delle big del campionato. Intervistata da TuttoSport, l’allenatrice valuta anche il percorso dell’Inter Women.

CONTINUITÀ – Carolina Morace dice la sua sul calcio femminile. Nell’intervista, rilasciata a TuttoSport, l’allenatrice parla anche dell’Inter Women: «Un bilancio molto positivo per quanto riguarda il livello internazionale, mi pare invece un po’ meno positivo guardando al campionato, dove sembra un po’ troppo netta la linea che divide la fascia della poule scudetto da quella della poule salvezza. In generale, però, credo che la priorità resti quella di far crescere l’interesse intorno al calcio femminile. Corsa scudetto? Juventus e Roma sono sicuramente le più quotate. Mi pare che fino a questo momento la Juventus abbia avuto più problemi con le “piccole”. In generale, si fa più fatica a fare gioco quando l’avversario tende a chiudersi, mentre con le squadre più organizzate ci si adatta al loro gioco e diventa più facile trovare le distanze giuste tra reparti e tra giocatrici dello stesso reparto. La qualità della Juventus permette, quindi, alle bianconere di primeggiare negli scontri diretti, vedi l’ultimo match con la Roma. Purtroppo all’Inter Women è mancata un po’ di continuità, anche in questa stagione. Gioca bene ed è partita bene, poi si è un po’ persa tra Covid e infortuni». Questo il pensiero di Morace sulla corsa scudetto in Serie A Femminile (vedi classifica).

Fonte: Tuttosport – Silvia Campanella