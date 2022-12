Pruzzo: «Inter-Napoli decisiva. Serve garanzia da Dzeko e Lukaku!»

Roberto Pruzzo, sulle frequenze di Radio Radio Mattino Sport & News ha espresso la sua opinione in merito Inter-Napoli alla ripresa del campionato e in particolare la coppia inedita formata da Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

LA RIPRESA – L’ex giocatore e allenatore Roberto Pruzzo, ha espresso la sua opinione riguardo il big-match alla ripresa del campionato e l’attacco dell’Inter: «Io penso che sia una partita decisiva per certi versi, lo ribadisco. Di gare ce ne sono ancora tante, però se l’Inter non vince questa partita diventa un casino. Devi avere la condizione migliore: se Romelu Lukaku ed Edin Dzeko danno garanzie migliori dal punto di vista fisico. Ci sta che Lautaro Martinez, che rientra dal viaggio, possa essere utilizzato in corso. Dopo tre giorni ci sarà un’altra partita, non credo che sia un problema se uno gioca subito o no. L’importante è non avere giocatori che fanno una partita e te li ritrovi infortunati un’altra volta: questo le società lo devono assolutamente evitare. Bisogna valutare attentamente, altrimenti rischi di perdere i giocatori e sarebbe un gran problema. Io Dzeko e Lautaro Martinez non me li ricordo tanto insieme».