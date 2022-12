Serie A Femminile, la classifica dopo la 12ª giornata: l’Inter Women accorcia!

Il dodicesimo turno di Serie A Femminile volge al termine. Nell’ultima giornata disputata, l’Inter Women vince in trasferta lo scontro contro il Pomigliano (vedi tabellino). Le ragazze di Guarino guadagnano tre punti importanti ma rimangono ferme al quarto posto in classifica. In cima ancora le giallorosse, che questa volta inciampano. A seguire Juventus e Fiorentina. Di seguito la classifica di Serie A Femminile aggiornata dopo la 12ª giornata.

Classifica Serie A Femminile

1) Roma Femminile 30

2) Juventus Women 27

3) Fiorentina Femminile 25

4) INTER WOMEN 22 punti

5) Milan Women 19

6) Sassuolo Femminile 10

7) Como Women 10

8) Sampdoria Women 10

9) Pomigliano Femminile 10

10) Parma Women 6

