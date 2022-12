Brozovic salta l’amichevole col Sassuolo, ma col Napoli è opzione concreta

Brozovic non giocherà Sassuolo-Inter. Ugualmente il croato sarà a disposizione di Inzaghi per l’esordio in A col Napoli. La scelta sta al tecnico.

NESSUN RODAGGIO – Brozovic è tornato ad allenarsi agli ordini di Inzaghi. Un fatto non così scontato visto che tra i titolari dell’Inter non lo si vede da circa metà settembre. Tuttavia il regista non parteciperà all’ultima amichevole col Sassuolo. Visto che non ha giocato nemmeno le altre, per lui quindi non ci sarà nessun rodaggio in vista della Serie A. Nessuna prova. E quindi col Napoli che si fa?

DISPONIBILE PER IL NAPOLI – Brozovic ai Mondiali ha dimostrato di poter giocare anche con un rodaggio davvero minimo. Dalic non si è fatto problemi a schierarlo da subito. E la risposta in campo è stata buona. Persino straordinaria, da record, in termini di chilometri percorsi. Il croato insomma anche solo col giusto numero di allenamenti sa farsi trovare pronto. E per l’intesa con la squadra non ha bisogno di alcun test. Col Napoli insomma sarà pronto. A disposizione. La scelta sta a Inzaghi. Anche considerando il calendario fittissimo che attenderà l’Inter nel 2023.