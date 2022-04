Merlo: «Inter Women, ora più cariche! Daremo il massimo contro il Verona»

Beatrice Merlo, intervistata da Inter TV, ha parlato della sfida contro il Verona in programma sabato 23 aprile alle 12:30, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

SI RITORNA – Beatrice Merlo parla della sfida dell’Inter Women contro il Verona in programma sabato: «Dopo la pausa siamo tornate più cariche per lavorare duro al fine di preparare al meglio le prossime partite. Non è facile, dopo un momento di stop, riprendere con gli stessi ritmi ma stiamo lavorando duramente proprio per questo. Arriviamo dalla vittoria con la Fiorentina e puntiamo a fare più punti possibili nelle prossime partite. Sabato l’approccio sarà fondamentale: sappiamo che il Verona non ha nulla da perdere e entrerà in campo con la testa libera. Dovremo dare il massimo perché l’Hellas ci può dare fastidio ma con l’impegno che ci stiamo mettendo potremo fare una buona gara».