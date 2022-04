Marani: «Coppa Italia peserà tantissimo. Inter ultima carta Juventus»

Matteo Marani è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare la stagione della Juventus, che si intreccia – sia nelle speranze scudetto ormai spente, sia per la finale di Coppa Italia – con quella dell’Inter.

STAGIONI INTRECCIATE – Il giornalista Matteo Marani ha commentato così la stagione della Juventus, intrecciata a doppio filo con quella dell’Inter: «Se la Juventus dovesse battere l’Inter in Coppa Italia, il tutto sarà amplificato dal fatto proprio che la rivale è storica. Quella partita peserà molto sulla valutazione della stagione. I bianconeri dovevano giocarsela per lo scudetto. Ci era arrivata vicina nella gara contro l’Inter, quella era l’ultima carta dove se avessero vinto avrebbero avuto una carta per tentare l’impresa».