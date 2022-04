Romano: «Lautaro Martinez via solo in un caso. Lui e l’Inter contenti così»

Lautaro Martinez non andrà via dall’Inter così facilmente. Lo ribadisce il collega Fabrizio Romano, esperto di mercato, attraverso il suo podcast Here We Go disponibile su Spotify.

IN UN CASO – Fabrizio Romano parla così della possibile cessione del centravanti argentino: «Lautaro Martinez è sempre al centro del mercato, oggi però è importante ribadire che è molto contento all’Inter, non vuole andare via. Sa bene che però la società dovrà prendere qualche decisione, non si può pensare di dover dire no a certe offerte clamorose. Però questa offerta, oggi, non c’è. C’è interesse dell’Atletico Madrid e questo non è cambiato rispetto le scorse stagioni, però oggi l’Inter è contenta di Lautaro Martinez e viceversa».